ماذا قال مرتضى منصور وجروس عن مباراة بيترو أتلتيكو ضد الزمالك المصيرية؟

سيحاول الزمالك المصري الحفاظ على آماله في التأهل إلى دور الثمانية لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عندما يحل ضيفًا على بترو أتليتيكو الأنجولي في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة يوم الأحد المقبل.

وتتوجه بعثة الزمالك غدًا الجمعة إلى أنجولا، لمواجهة بترو أتليتيكو الذي تعادل 1-1 مع الزمالك في مصر بالجولة الثالثة يوم الأحد الماضي.

ويتذيل الزمالك المجموعة بنقطتين من ثلاث مباريات حصدها بتعادلين على ملعبه مع نصر حسين داي الجزائري وبترو أتليتيكو بالنتيجة ذاتها 1-1 بعدما خسر في الجولة الأولى خارج ملعبه 4-2 أمام جورماهيا الكيني.

وقال السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك، إن بداية عودة الفريق للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للدور المقبل ستكون من أنجولا.

وأضاف للصحفيين اليوم الخميس ”لا بديل عن الفوز في المباراة المقبلة. لن نرضى جميعًا بغير ذلك لضمان الاستمرار في البطولة“.

ويغيب عن صفوف الزمالك طارق حامد لاعب الوسط للإيقاف ومحمود عبد المنعم ”كهربا“ للإيقاف بقرار إداري من ناديه.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز المدافع محمود علاء وحازم إمام الظهير الأيمن بعد تعافيهما من الإصابة.

ويتصدر جورماهيا المجموعة بست نقاط، يليه بترو أتليتيكو وحسين داي ولكل منهما أربع نقاط، ثمَّ الزمالك في ذيل الترتيب بنقطتين.

ووجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تحذيرات للاعبي فريقه بأهمية الفوز في المباريات الثلاث المتبقية في دور المجموعات.

ونقل موقع النادي على الإنترنت عن منصور قوله ”طالبت اللاعبين بخوض المباريات المتبقية من أجل الفوز وحصد تسع النقاط المتبقية والتأهل لدور المجموعات.

”حظوظ الفريق في التأهل لدور الثمانية قائمة بشرط الأداء بقوة وروح وعزيمة“.