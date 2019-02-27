إيقاف برنامجي ”الزمالك اليوم“ و“الماتش“

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، 3 قرارات بناء على توصيات لجنتي الشكاوي وضبط الآداء الرياضي، عقب اجتماع حضره أعضاء اللجنتين والأمين العام والمستشار القانوني للمجلس.

وتضمنت القرارات التي أعلن عنعا المجلس عبر موقعه الرسمي منع بث برنامجي الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور، وبرنامج ”الماتش“ الذي يعرض على قناة ”صدى البلد“ الفضائية لمدة أسبوع لكل منهما.

وجاء منع الزمالك اليوم؛ بسبب ما ارتكب من مخالفات للمعايير والضوابط الإعلامية باستخدام لغة التهديد لشخصيات عامة وإثارة الجماهير الرياضية، وفِي حيثيات منع برنامج الماتش كان المنع؛ بسبب مخالفة المعايير والضوابط الاعلامية وبث أخبار كاذبة ترتبت عليها إثارة الجماهير الرياضية.

وأصدر المجلس أيضًا قرارًا بإلزام صحيفة ”اليوم السابع“ بنشر اعتذار لإلهام أبوالفتح العضو المنتدب لقناة ”صدى البلد“ التي تقدمت بشكوى تتضرر مما نشر عنها من تجاوزات بالصحيفة.

ويقدم برنامج الزمالك اليوم خالد الغندور وأحمد جمال، فيما يقدم برنامج الماتش هاني حتحوت.