رسميًا.. تأجيل مباراتي الأهلي ضد بيراميدز والزمالك مع المقاصة في كأس مصر

أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراتي الأهلي مع بيراميدز والزمالك مع المقاصة في كأس مصر.

وقال عامر حسين في تصريحات إذاعية :“وصلنا خطاب أمني بتأجيل المبارتين.

وكان مقررًا أن تقام المباراتان يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وأشار حسين إلى أن تدخل الأمن جاء بسبب الأجواء المتوترة بسبب المباراتين خلال الأيام الأخيرة.

وقال الموقع الرسمي لنادي الزمالك، فجر اليوم، إن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر تأجيل مباريات بطولة كأس مصر بالكامل، ومن ضمنها مباراة الزمالك والمقاصة التي كان من المزمع إقامتها مساء الأربعاء المقبل، فى دور ال 8 وذلك بناء علي التقارير الأمنية التي رفضت إقامة المباريات في هذه التوقيتات.

وكان مقررًا أن تقام مباراتان في كأس مصر هما، الزمالك مع المقاصة في دور الـ8، والأهلي مع بيراميدز في دور الـ16.

ويرفض النادي الأهلي خوض مباراة بيراميدز في كأس مصر يوم الـ28 من فبراير الجاري، ويصر على أنها مباراة بالدوري.

وحسب الموقع الرسمي للزمالك، رفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور تأجيل لقاء الفريق أمام مصر المقاصة.