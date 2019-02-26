هل أجل اتحاد الكرة مباراتي الأهلي ضد بيراميدز والزمالك مع المقاصة في كأس مصر؟

قال الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر تأجيل مباريات بطولة كأس مصر بالكامل، ومن ضمنها مباراة الزمالك والمقاصة التي كان من المزمع إقامتها مساء الأربعاء المقبل، فى دور ال 8 وذلك بناء علي التقارير الأمنيه التي رفضت إقامة المباريات في هذه التوقيتات.

وكان مقررًا أن تقام مباراتان في كأس مصر هما، الزمالك مع المقاصة في دور الـ8، والأهلي مع بيراميدز في دور الـ16.

وحسب الموقع الرسمي للزمالك، رفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور تأجيل لقاء الفريق أمام مصر المقاصة.

ويرفض النادي الأهلي خوض مباراة بيراميدز في كأس مصر يوم الـ28 من فبراير الجاري، ويصر على أنها مباراة بالدوري.

ولم يعلن اتحاد الكرة المصري بشكل رسمي عن تأجيل المباراتين.