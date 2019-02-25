ميدو يثير جدلًا حول عودته لتدريب نادي الزمالك (صورة)

أثار أحمد حسام ميدو، المدير الفني لنادي الوحدة السعودي جدلًا حول إمكانية عودته لقيادة نادي الزمالك المصري، في ظل تذبذب نتائج الفريق مع المدرب السويسري كريستيان جروس.

ويمر الزمالك بحالة عدم اتزان في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية، حيث تعادل مرتين على ملعبه، وخسر خارج ملعبه مرة واحدة؛ ليتذيل مجموعته بنقطتين.

وهتفت جماهير الزمالك ضد اللاعبين أمس الأحد، بعد التعادل مع بيترو أتلتيكو في ستاد برج العرب.

ونشر ميدو الذي سبق أن قاد الزمالك مرتين، وحقق مسابقة كأس مصر مع الفريق الأبيض، صورة لنفسه عبر حسابه على تويتر، وكتب عبارات تشير إلى القيادة الفنية، وأشار لحساب الزمالك الرسمي.

وقال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أمس الأحد، إن كريستيان جروس مستمر لنهاية عقده مع الفريق بنهاية هذا الموسم.

وأشار موقع زمالك تي في إلى أن النادي يدرس الزج بعنصر مساعد للجهاز الفني بين خالد جلال ومحمد صلاح وطارق يحيى.

ولم يعلق نادي الزمالك أو ميدو على منشور مدرب نادي الوحدة السعودي الحالي.

ويقدم ميدو مستويات جيدة مع الوحدة.