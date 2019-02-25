بعد ”بصقه“ على جماهير نادي الزمالك.. محمود ”كهربا“ يفسر ردة فعله

حرص محمود عبد المنعم ”كهربا”، لاعب نادي الزمالك،على تبرير موقفه بعد ”بصقه“ على جماهير فريقه إثر استبداله في مباراة الأبيض وبيترو أتلتيكو، بكأس الكونفدرالية الأفريقية، أمس الأحد، والأمر الذي أدى إلى تعرضه للإيقاف وتغريمه 300 ألف جنيه.

وقال كهربا، عبر حسابه بموقع ”تويتر“: ”وبالوالدين إحسانا.. أحسن إلى أمي بعدم الوقوف ساكتا أمام من يعتدي بلفظ خارج.. وإذا وقفت فكيف أكون محسنًا؟“

وأضاف: ”فيا من ترددون السب لستم مشجعي النادي العريق ”الزمالك“، أنتم مندسون على مشجعي الكرة بوجه عام، وننتظر منكم الخروج غير آسفين عليكم“.

وأكد: ”أما جمهور الزمالك فهو لا يعرف إلا المساندة بجانب ناديه العريق فهو أهل الانتماء وجمهور الزمالك الحقيقي هيفضل فوق راسي“.

وتعادل الزمالك بهدف لمثله مع بيترو أتلتيكو الأنغولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ليصبح في رصيده نقطتان فقط ويتأزم موقفه كثيرًا.

واتخذ رئيس الزمالك القرار فور نهاية المباراة، وفرض غرامة مالية بقيمة 300 ألف جنيه مصري على اللاعب.

كهربا وهو بيتف علي جماهير الزمالك???? pic.twitter.com/89srYtMiZj — AhlyGoals. (@AhlyscGoals) February 24, 2019

وقرر منصور أيضًا تحويل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا للتحقيق، من أجل معرفة أسباب الواقعة.

يذكر أن الزمالك خاض 3 مباريات في مرحلة المجموعات حتى الآن، خسر مرة واحدة وتعادل في لقاءين، ويحتل المركز الأخير في المجموعة الرابعة.