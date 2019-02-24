بيراميدز يتخطى المقاولون العرب ويزاحم الأهلي على وصافة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

عاد بيراميدز للانتصارات بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الجونة، بفضل هدف لمهاجمه السوري عمر خربين في الشوط الثاني.

وأحرز خربين، الوافد الجديد لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65، عندما استقبل تمريرة عرضية من زميله عمر جابر ليستدير بجسده ويسدد من مدى قريب في مرمى محمود أبو السعود حارس المقاولون.

وكاد خربين أن يفتتح التسجيل منتصف الشوط الأول بعد تمريرة عرضية من جابر، لكنه حولها برأسه خارج المرمى.

وأرسل محمد مجدي (قفشة) لاعب بيراميدز تسديدة قوية في الدقيقة 58، سيطر عليها أبو السعود بصعوبة.

وأنقذ أحمد الشناوي حارس بيراميدز فرصة خطيرة لأحمد علي مهاجم المقاولون في الدقيقة 87، عندما خرج من مرماه في وقت مناسب ليسيطر على الكرة.