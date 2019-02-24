ترتيب الدوري المصري بعد فوز النادي الأهلي على الجونة (صورة)

تقدم النادي الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمركز الثاني، وقلص الفارق مع الزمالك المتصدر لأربع نقاط؛ بعدما انتفض وحول تأخره بهدف أمام مستضيفه الجونة إلى فوز 2-1 في آخر 11 دقيقة من المباراة اليوم الأحد.

ووضع محمد ناجي (جدو) مهاجم الأهلي السابق، الجونة في المقدمة في الدقيقة 53 عندما استقبل تمريرة طويلة داخل منطقة الجزاء من زميله جاتوش بانوم ليضعها في الشباك لحظة خروج شريف إكرامي حارس الأهلي، ولم تفلح محاولات محمد هاني وسمير لإبعاد الكرة عن المرمى.

وأدرك البديل كريم وليد (نيدفيد) التعادل للأهلي في الدقيقة 79 بتسديدة هائلة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك محمود الغرباوي حارس الجونة.

ونجح ناصر ماهر في اقتناص هدف الفوز للأهلي بعد تمريرة رائعة من البديل مروان محسن أنهاها ماهر في الشباك بتسديدة قوية من مدى قريب.

ورفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة من 21 مباراة في المركز الثاني ليتجاوز بيراميدز، الذي سيلتقي في وقت لاحق اليوم مع المقاولون العرب، صاحب المركز الثالث برصيد 45 نقطة وخاض مباراتين أكثر من الأهلي، بينما توقف رصيد الجونة عند 26 نقطة في المركز 11.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا: