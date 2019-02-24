أهداف مباراة الأهلي والجونة.. 1/2 للفريق الأحمر (فيديو)

تقدم محمد ناجي ”جدو“ مهاجم نادي الجونة بهدف في شباك ضيفه الأهلي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الدوري المصري.

وانفرد جدو بمرمى الأهلي، ووضع الكرة من فوق شريف إكرامي حارس الفريق، وفشل دفاع الأهلي في تشتيتها لتسكن الشباك.

وتعادل كريم نيدفيد للأهلي في الدقيقة 79 من تسديدة قوية، ثم أحرز ناصر ماهر الهدف الثاني للأحمر في الدقيقة 86.

ويملك الأهلي 45 نقطة من 20 مباراة، وفوزه اليوم يمنح وصافة الترتيب من بيراميدز الذي يملك 45 نقطة من 23 مباراة.

في حين يملك الجونة 26 نقطة من 22 مباراة في المركز الحادي عشر، علمًا أن الزمالك يتصدر جدول الترتيب برصيد 52 نقطة من 21 مباراة.

وجاءت تشكيلة الأهلي الذي يدربه الأوروغواياني مارتن لاسارتي على النحو التالي:

شريف إكرامي، أيمن أشرف، وسعد سمير، ومحمد هاني، والتونسي علي معلول، وهشام محمد، وعمرو السولية، وناصر ماهر، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، والنيجيري جونيور أجاي.

في حين جاءت تشكيلة حمادة صدقي، المدير الفني للجونة كالتالي:

محمود الغرباوي، خالد صبحي، وأحمد سعيد أوكا، ومحمد نادي، والكاميروني جوزيف انجويم، والإيفواري سيرجي أكا، والإثيوبي جاتوش بانوم، وأحمد الألفي، وإسلام عبدالنعيم، ومحمد ناجي جدو، وأحمد حسن مكي.