النادي الأهلي يرتقي لوصافة ترتيب الدوري المصري بفوز صعب على الجونة (فيديو)

واصل النادي الأهلي سلسلة انتصاراته والمنافسة على قمة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، وتغلب على مضيفه الجونة بهدفين لهدف، في الجولة الرابعة والعشرين للمسابقة المحلية.

لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف، لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الهجمات خلال شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 53، ليتمكن الجونة من التقدم عبر محمد ناجي جدو.

وردّ الأهلي بهدفين عبر كريم نيدفيد وناصر ماهر في الدقيقتين 79 و87.

بذلك، ارتفع رصيد الأهلي إلى 48 نقطة وخطف الوصافة من بيراميدز، واحتل المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف الزمالك المتصدر، بينما تجمد رصيد الجونة عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.