الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الجونة اليوم في الدوري المصري

يصطدم النادي الأهلي، مساء اليوم الأحد، مع نظيره الجونة، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي اللقاء وفي رصيده 45 نقطة في المركز الثالث، جمعها من 20 مباراة، برصيد بيراميدز ذاته، صاحب المركز الثاني الذي يتفوق بفارق الأهداف، والذي خاض حتى الآن 23 لقاء.

فيما يحتل الجونة المركز الـ 11 برصيد 26 نقطة من 22 مباراة متساويًا في النقاط مع حرس الحدود صاحب المركز الـ 10.

والتقى الأهلي والجونة قبل لقاء اليوم 13 مرة، 12 منها في الدوري وواحدة في كأس مصر.

فاز الأهلي في 8 مباريات، وخسر في لقاء وحيد، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

سجل الأهلي في مرمى الجونة 29 هدفًا، واستقبل مرماه 6 أهداف.

اللقاء الأول الذي جمع الفريقين كان في 2009، وفاز فيه الأهلي بهدف دون رد، فيما كانت المواجهة الأخيرة بينهما في الدور الأول هذا الموسم وانتهت بتفوق الأحمر أيضًا 2-1.

النتيجة الكبرى في تاريخ مواجهاتهما كانت في الكأس والتي انتهت بنتيجة 13-0 للأهلي عام 2015، وذلك بعدما أشرك الجونة معظم لاعبيه الشباب في اللقاء بدلًا من الانسحاب، بعد هبوط الفريق للدرجة الثانية وقتها، ورحيل معظم نجوم الصف الأول، وانتهاء عقود آخرين.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناتي ”أون سبورت“ والنيل للرياضة.