مرتضى منصور: عودة تركي آل الشيخ لبيراميدز أحدثت حالة ”شياط“ في النادي الأهلي (فيديو)

عادت الحرب بشكل رسمي من جديد بين مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وأحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، إذ شن رئيس القلعة البيضاء هجومًا ناريًا على الأخير وقدم ضده بلاغات للنائب العام.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: ”قدمت بلاغات ضد شوبير بسبب المكالمات المسيئة المنسوبة له، وسيتم تحديد جلسة للقضية خلال 48 ساعة، لن أصمت على من يحارب الزمالك في اتحاد الكرة“.

وتابع: ”شوبير يستغل عمله في قناة أون سبورت من أجل الهجوم على الزمالك، وتحقيق مصالحه الشخصية والدفاع عن الأهلي، ولن أقف صامتًا أمام هذا الأمر“.

وعن مصير السويسري كريستيان جروس، قال: ”بعض الصحف والمواقع كتبت أن جروس على كف عفريت وأنه سيرحل وأنا أقول إنه لن يرحل سوى في نهاية الموسم وكلماتي واضحة في هذا الشأن“.

وأضاف: ”مجددًا جروس وجهازه لن يرحلو سوى في نهاية الموسم وهو نفس ما قالوه في يناير عن محمد عنتر وأيمن حفني ومحمود كهربا وغيرهم من لاعبين، وفي النهاية اتضح كذبهم، للمرة الثانية لبعض الصحف الصفراء اتقوا الله في نادٍ محترم، فمن يتق الله سيجد 100 مخرج وعليهم أن يتقوا الله في الزمالك، وأؤكد لهم أنه باق لنهاية عقده أيًا كانت النتائج“.

وأردف: ”نتعامل بالحصيلة النهائية، وليس بالقطعة، ونثق جيدًا في إمكاناته، رغم الهجوم الذي يتعرض له، أتمنى تحقيق الفريق الفوز غدًا على بيترو أتلتيكو الأنغولي، للاستمرار في المنافسة، والحصول على لقب الكونفدرالية هذا العام، ونلبي جميع طلبات الجهاز الفني، من صرف مستحقات ومكافأة في موعدها“.

وعن عودة ملكية نادي بيراميدز لتركي آل شيخ، أشار مرتضى: ”أكثر نادٍ كان سيستفيد من انسحاب تركي آل الشيخ هو الزمالك، وسنصبح أكثر تضررًا بعد عودته للاستحواذ على حصته في بيراميدز، لكننا سعداء لعودته من جديد“.

وأضاف: ”لم أتلق سبابًا لي أو لوالدتي من الجماهير في المدرجات إلا من أجل نادي الزمالك“.

وتابع: ”بعد عودة تركي آل الشيخ للاستحواذ على حصته في بيراميدز أصبحت هناك حالة (شياط) في الجزيرة“.

وأتم: ”هذا الرجل (تركي آل الشيخ) وسمو الأمير محمد بن سلمان والملك سلمان خادم الحرمين الشريفين وقفوا بجانب مصر أكثر من محمود الخطيب بعد 30 يونيو وأكثر من أي شخص من مجلس إدارة النادي الأهلي“.

يُذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 45 نقطة من 23 مباراة، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على الأهلي، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد ولكن من 20 لقاء، خلف الزمالك المتصدر بـ52 نقطة من 21 مباراة.