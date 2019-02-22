مرتضى منصور لمحمود الخطيب: حكم العقل والعب مباراة بيراميدز في الكأس

طلب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عدم تصعيد أزمة مباراة فريقه أمام بيراميدز، في بطولة كأس مصر ، وخوض المباراة يوم 28 فبراير الجاري ، حفاظًا على استقرار الوسط الرياضي.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: ”أطلب من الخطيب تحكيم العقل وخوض اللقاء، طبقًا للتعديلات التي أقرها اتحاد الكرة، مؤخرًا، دون الانسياق وراء إرضاء بعض الجماهير الخارجة عن النص، خاصة أن مصر مقبلة علي تنظيم أمم أفريقيا“.

وأضاف مرتضى ”يجب على الخطيب البحث عن المصلحة العامة قبل مصلحة أي شخص أو أشخاص، لن أطلب تأجيل مباراة الزمالك أمام مصر للمقاصة المقرر لها الأربعاء المقبل، رغم أن الفريق سيواجه بترو اتليتكو الأنغولي يوم الأحد المقبل، في بطولة الكونفدرالية“.

وتابع مرتضى ”الجميع يرى ضغط المباريات التي يتعرض لها الزمالك، ولن أطالب من اتحاد الكرة، بتأجيل المباراة، مثلما يفعل الأهلي حاليًا، ويطلب عدم خوض مواجهة بيراميدز، المقرر لها يوم الخميس في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر ، لدي فريقين وليس فريقًا واحد، الزمالك يمتلك أفضل لاعبين، وقادرين على تحقيق الفوز في جميع المباريات“.

وعن التعثر أمام طلائع الجيش قال مرتضى: ”نمتلك أحسن لاعبين وأحسن جهاز فني، ويصعب عليا أن نخفق في مباراة أو أكثر، والجماهير تخرج غاضبة من الأداء السيئ، أرى أن بعض اللاعبين يبذلون أقصى جهد، والبعض الأخر، يعاني من الإجهاد، وتحدثت مع كريستيان غروس المدير الفني للفريق، وقلت له أنا كنت رئيس محكمة وأطلب منك إشراك جميع الجهاز الفني في الاختيارات، وإن مباراة طلائع الجيش ليست نهاية العالم، وعلى الجميع التركيز ، مسامح الجماهير اللي شتمتني وبطالبهم بتشجيع ومساندة غروس واللاعبين في لقاء الكونفدرالية“.

وعن علاقته بحازم إمام كابتن الزمالك الأسبق قال مرتضى: ”تحدثت مع حازم امام في اتحاد الكرة كابن من أبناء النادي وقلت له أنت صوت الزمالك واتصالحنا“.