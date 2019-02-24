تركي آل الشيخ يكشف سر العودة لبيراميدز.. ويؤكد: لا أتوقع هروب النادي الأهلي من مواجهتنا (فيديو)

وجه تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز ورئيس هيئة الترفيه السعودية، رسالة إلى النادي الأهلي، بسبب أزمة لقاء الفريقين في بطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم 28 فبراير الجاري، خاصة في ظل رفض الإدارة الحمراء خوض المباراة في هذا الموعد.

وقال تركي في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: ”الأهلي ناد كبير جدًا بتاريخه الطويل في مصر وأفريقيا والوطن العربي وعليه أن يحافظ على هذا التاريخ، ننتظره في الملعب يوم 28 فبراير، ولا أتوقع أن ينسحب النادي من البطولة، سيتواجد لاعبو القلعة الحمراء في الملعب يوم الخميس، نستعد للمباراة بقوة، لدينا لاعبون مميزون، ونسعى لتحقيق الفوز والتأهل للدور التالي من بطولة الكأس، وتحقيق اللقب“.

وأضاف: ”لاعبو بيراميدز سيذهبون إلى ملعب المباراة وينتظرون المنافس لمدة 5 دقائق، وإذا لم يحضر سنحتفل بالتأهل إلى دور الثمانية، لا أتوقع هروب ناد بحجم الأهلي من المباراة“.

وعن التراجع عن قرار بيع بيراميدز، أوضح آل الشيخ: ”ما شاهدته من مشاعر طيبة من الشعب المصري، عقب قراري ببيع النادي، كان سببًا في تجميد القرار والعودة للاستثمار في مصر، البعض يرغب في رحيلي، هناك رؤساء أندية يستقوون بالجماهير، أحدهم عمره فوق الـ70 عامًا وناديه ليس له علاقة بالمشكلة ولكنه يتدخل لكسب ود الجماهير“.

وعن علاقته بالزمالك، شدد: ”الزمالك ينافسنا داخل الملعب، ولكن هناك أندية أخرى تنافسنا خارجه“.

ومن جانب آخر، أكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجبلاية لن يتراجع عن قرار إقامة لقاء الأهلي وبيراميدز في كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري.

وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية: ”لا توجد أزمة بين اتحاد الكرة والأهلي بسبب لقاء بيراميدز، ولا أعتقد حدوث أزمة بسبب موعد اللقاء، فنحن لم نصل لهذه السطحية بعد، اتحاد الكرة موقفه واضح اللقاء في موعده ولا نية للتغيير“.