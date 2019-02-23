بيراميدز يعلن استعادة تركي آل الشيخ الاستحواذ على حصته في النادي

أعلن نادي بيراميدز عودة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، للاستحواذ على حصته في نادي بيراميدز، والاستمرار في دعمه كأحد الأندية التي ستضيف للرياضة المصرية.

وقال النادي في بيان رسمي، صدر، يوم الأحد: ”يعلن نادي بيراميدز أنه نظرا للمطالبات الكبيرة من الأستاذ سالم الشامسي واللاعبين والجهاز الفني للفريق الأول وبقية منسوبي النادي والعديد من الرياضيين والإعلاميين والشخصيات الاعتبارية الرياضية، التي توجهت لمعالي آل الشيخ عقب إعلانه نقل ملكية النادي بالعدول عن قراره وإلحاحها المستمر طوال الساعات الماضية“.

ولما لهذه الشخصيات من مكانة وتقدير واعتزاز لدى معالي المستشار، وما أبدته من إصرار واهتمام وحرص لثنيه عن قراره الذي كان قد اتخذه عن قناعة والتزام إلا أنه تقديرا لكل هذه المطالبات ونزولا عند رغبة المحبين فقد قرر معالي المستشار إعادة الاستحواذ على حصته ي نادي بيراميدز والاستمرار في دعمه كأحد الأندية التي ستضيف للرياضة المصرية مهما كانت المصاعب والتحديات“.

وتابع البيان: ”وسيتحمل شخصيا كل ذلك احتراما وقتديرا لهذه الشخصيات الاعتبارية الرياضية ولسعادة الاستاذ سالم الشامسي ولكل لاعبي ومنسوبي النادي وجمهوره العزيز“.

أكد بيراميدز في بيان نشره منذ قليل عبر حسابه في فيسبوك وتويتر انتظاره للأهلي في مواجهتهما يوم الخميس في الدور ثمن النهائي لكأس مصر.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أجل لقاء الفريق في الدوري المصري الممتاز أمام الأهلي لتقام في 18 إبريل بدلا من 28 فبراير بعد طلب بيراميدز ذلك متحججا كيف يواجه الأخير في الدور الثاني من الدوري ولم يلعب الأهلي بعد لقاء القمة أمام الزمالك في الدور الأول من البطولة.

وبناء على ذلك قرر الاتحاد إقامة لقاء الأهلي وبيراميدز في الدور ثمن النهائي لكأس مصر في 28 فبراير. وينتظر حرس الحدود في الدور ربع النهائي مواجهة الفائز منهما.

ورحب بيراميدز بقرار اتحاد الكرة بينما رفضه الأهلي الذي تمسك بمواجهة الأول في الدوري وليس الكأس.

ويحتل بيراميدز وصافة الدوري المصري ورصيده 45 نقطة مثل الأهلي ثالث الترتيب لكن الأول خاض 3 لقاءات أكثر من الأخير. بينما يتصدر الزمالك البطولة ورصيده 52 نقطة.

وأعلن بيراميدز يوم الجمعة انتقال ملكية النادي إلى رجل الأعمال الإماراتي سالم سعيد الشامسي.

وطلب بعض لاعبي الفريق من تركي آل الشيخ استمراره مع النادي وذلك عبر فيديو بثه الحساب الرسمي لبيراميدز.