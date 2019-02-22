من هو المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي مالك نادي بيراميدز الجديد؟‎

صعد اسم سالم سعيد الشامسي، مالك نادي بيراميدز الجديد، إلى الساحة، بعد إعلان تركي آل الشيخ، نقل ملكية النادي له، وسط تساؤلات كثيرة عن هويته، ومدى علاقته بالنشاط الرياضي.

من هو سالم سعيد الشامسي؟

لم يكن المالك الجديد لنادي بيراميدز غريبًا عن النادي، لكنه لا يفضّل الظهور كثيرًا في وسائل الإعلام، خاصة أنه كان يشغل منصب نائب رئيس النادي قبل أن تنتقل ملكية النادي له.

والمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، رجل أعمال إماراتي يمتلك مؤسسة سالم سعيد الشامسي للمقاولات العامة، وأحد المساهمين في ملكية نادي بيراميدز منذ شرائه، كما شغل منصب نائب رئيس النادي عند تشكيل مجلس الإدارة.

ويمتلك الشامسي شركة ومؤسسة في مجال عمله في مدينة العين الإماراتية، ويؤلف داووين شعر حيث يهتم على صفحاته الخاصة بإعلانها بشكل دوري.

كما يهتم الشامسي بتربية النسور والخيول في بلده الإمارات، ويفضّل الغياب وقلة الظهور عن المناسبات، ويتضح ذلك في قلة المعلومات عنه، كما تشغل عائلته مناصب قيادية في جهاز الشرطة الإماراتية.

يذكر أن نقل ملكية نادي بيراميدز أحدث حالة من الجدل، بعد خلافات بين تركي آل الشيخ مالك النادي، وبين الأهلي، بسبب المباريات المؤجلة وترتيب جدول المباريات.