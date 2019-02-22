رسميًا.. نادي بيراميدز يعلن انتقال ملكيته لمستثمر إماراتي (صورة)

أعلن نادي بيراميدز المصري رسميًا، الجمعة، انتقال ملكيته بالكامل للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.

وقال بيراميدز في بيان رسمي: ”يعلن نادي بيراميدز عن انتقال ملكية النادي بالكامل للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق تركي آل الشيخ“.

وأضاف: ”أعرب المالك السابق عن تمنياته بالتوفيق للأستاذ سالم الشامسي، مع خالص شكره وتقديره لكل من عمل منهم في المرحلة الماضية.

وتردد في وقت سابق، أن تركي آل الشيخ، المالك السابق للنادي، استقر على تجميد النشاط بنادي بيراميدز بعدما تعرض للهجوم من الإعلامي المصري أسامة كمال؛ بسبب أزمة مباراة فريقه أمام الأهلي في كأس مصر.

ووجه آل الشيخ رسالة وداع، وشكر كل محبيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ قال فيها: ”تحية إلى كل من تعاملت معهم في مصر الحبيبة وأخص بالذكر… المستشار مرتضى منصور وأحمد وأمير حسام البدري وأحمد حسن وحسام حسن وإبراهيم وهادي خشبة ومحمد العاصي وهاني أبوريدة.. محمد كامل ومدحت شلبي وأحمد عفيفي وإبراهيم فايق..رضا عبدالعال وخالد الغندور وميدو وعمرو أديب وعمرو دياب ومحمد حماقي ومحمد هنيدي وهاني فرحات وحمد رمضان ورامي إمام وأيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وخالد تاج وعمرو مصطفى وطارق مدكور وخالد عز وحماده إسماعيل وجمال ومدحت العدل ومحسن جابر وهاني شاكر وعمرو الليثي وإيهاب جلال ولاعبي وإداريي بيراميدز ومع حفظ الألقاب والمعذرة إذا نسيت أحدًا“.