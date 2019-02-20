ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الداخلية وتعادل الزمالك أمام الجيش (صورة)

واصل النادي الأهلي انتصاراته للمباراة السابعة على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وتغلب على ضيفه الداخلية بثلاثة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية.

واستغل الأهلي تعثر الزمالك، الذي تعادل أمام طلائع الجيش بهدفين لكل فريق، بالإضافة إلى هزيمة بيراميدز أمام الجونة، مساء أمس، ليبقي الأحمر على آماله في الحفاظ على اللقب.

بهذه النتيجة، يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 45 نقطة بفارق الأهداف خلف بيراميدز، فيما تجمد رصيد الداخلية عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويتصدر المسابقة فريق الزمالك برصيد 52 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا: