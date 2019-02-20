أهداف مباراة الأهلي والداخلية.. 3/1 للفريق الأحمر (فيديو)

تقدم محمد هاني، مدافع النادي الأهلي، بهدف في شباك الداخلية، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز.

وفي الدقيقة 19 استلم هاني بينية من زميله عمرو السولية وأودع الكرة في الشباك.

وأضاف جونيور أجاي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 39.

هدف جونيور أجاي فى مرمى الداخلية #الاهلي_الداخلية pic.twitter.com/ZudU6z0IP8 — Kora On – كورة أون (@koraoncom) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

وقلّص أحمد سعيد أوكا النتيجة في الدقية 72 وأحرز الهدف الأول للداخلية من ركلة جزاء، قبل أن يحرز جيرالدو الهدف الثالث في الدقيقة 90

ويدخل الأهلي المباراة منتعشًا بفوزه الأخير على الإنتاج الحربي بهدف دون رد، ليرتفع رصيد الفريق الأحمر للنقطة 42 خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصدارة، فبعد أن خاض الفريق 19 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 13 لقاء، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلها.

وكانت نتيجة مباراة الدور الأول بين الأهلي والداخلية تعادلًا بنتيجة 2-2 لكل فريق.

وعلى الجانب الآخر، يمر فريق الداخلية بفترة صعبة بسبب تراجع النتائج، وآخرها مواجهة الجونة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة من 22 مباراة، بفارق نقطتين عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الـ13 من نفس عدد المباريات، واستطاع الفريق أن يحقق الانتصار في أربع مباريات، وتعادل في عشر، وتلقى 8 هزائم.