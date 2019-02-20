نادي الزمالك يتعادل أمام طلائع الجيش ويفقد نقطتين في سباق ترتيب الدوري المصري (فيديو)

اقتنص فريق طلائع الجيش تعادلًا مثيرًا من ضيفه الزمالك، وعاد من تأخره بهدفين ليتعادل بمثلهما، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

جاء الشوط الأول سريعًا من الفريقين، وكانت المبادرة من الطلائع الذي شكل خطورة كبيرة، ولكن دون الوصول لشباك المنافس.

ونجح الزمالك في ترجمة فرصه لهدفين عن طريق يوسف أوباما والمغربي خالد بوطيب في الدقيقتين 25 و30 من زمن اللقاء.

وبعدها بدقيقتين فقط، قلص الطلائع الفارق بهدف عبر أحمد سمير.

استمرت الإثارة في الشوط الثاني، وهدد كل فريق مرمى الآخر بشكل كبير، ونجح الطلائع في التعادل في الوقت القاتل عبر سمير في الدقيقة 87 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 52 نقطة، فيما ارتقى طلائع الجيش للمركز التاسع برصيد 26 نقطة.