أهداف مباراة الزمالك وطلائع الجيش.. 2/1 للفريق الأبيض (فيديو)

تقدم يوسف إبراهيم ”أوباما“ مهاجم نادي الزمالك بهدف في شباك طلائع الجيش، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على إستاد الجيش في السويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وقابل أوباما عرضية أرضية من زميله حمدي النقاز، وسدد بيسراه محرزًا هدف التقدم الأول للزمالك.

وأضاف خالد بوطيب الهدف الثاني للزمالك من الدقيقة 30 بصورة كربونية من الهدف الأول، قبل أن يقلص أحمد سمير لاعب الجيش النتيجة في الدقيقة 32، وأحرز الهدف الأول من تسديدة صاروخية.

هدف يوسف أوباما في مرمى طلائع الجيش. pic.twitter.com/EOaSxqiS4G — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

هدف خالد بوطيب في مرمى طلائع الجيش – الهدف الثاني. pic.twitter.com/AbPmdWCsHa — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، بعد أن لعب 20 مباراة، فاز في 16 وتعادل في 3 وخسر لقاء وحيدًا، وسجل لاعبوه 46 هدفًا، وتلقت شباكه 16 هدفًا، ومازالت لديه مباراتان مؤجلتان، بينما يحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 25 نقطة، بعد أن لعب 22 مباراة، فاز في 6 وتعادل في 7 وخسر 9 وسجل لاعبوه 26 هدفًا وتلقت شباكه 28 هدفًا.

وكان الزمالك قد سبق واكتسح طلائع الجيش في مباراة الدور الأول بثلاثية نظيفة عن طريق ”هاتريك“ لمدافعه وهدافه محمود علاء.