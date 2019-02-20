وولفرهامبتون ينافس النادي الأهلي المصري على رمضان صبحي

يواجه النادي الأهلي المصري أزمة كبيرة في التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب وسط نادي هيدرسفيلد، والمعار لصفوف القلعة الحمراء، حتى نهاية الموسم الحالي، بسبب ظهور منافس جديد يرغب في التعاقد مع اللاعب.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ الإنجليزية إن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي يرغب بشدة في التعاقد مع رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية في بداية الموسم المقبل.

وتابعت الصحيفة: ”وولفرهامبتون تابع مستوى رمضان صبحي منذ عودته لصفوف الأهلي، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وأبدى مسؤولو النادي إعجابهم بمستوى اللاعب بعد مشاركته بشكل مستمر مع العملاق القاهري، وطلب المدير الفني للفريق سرعة حسم الصفقة“.

وأضافت: ”وولفرهامبتون يرغب في التعاقد مع رمضان قبل مشاركته مع منتخب مصر، في بطولة أمم أفريقيا المقبلة في شهر يونيو، حتى لا يقدم مستوى جيدًا، فيؤدي ذلك لزيادة سعره وظهور منافسين جدد في الصفقة“.

وقال مصدر داخل الأهلي، في تصريحات لـ“إرم نيوز“: ”يسابق محمود الخطيب، رئيس النادي، الزمن من أجل حسم صفقة انتقال رمضان لصفوف الأهلي بشكل نهائي، لكن اللاعب حتى الآن لم يوافق على العودة للفريق نهائيًا، في ظل رغبته في العودة لاستكمال مشواره الاحترافي مرة أخرى“.

وتابع المصدر: ”يحاول الأهلي إغراء رمضان صبحي ماليًا، من أجل إقناعه بالاستمرار في الفريق، وإغلاق ملف العودة إلى إنجلترا مرة أخرى“.

وقال نادر شوقي، وكيل أعمال اللاعب، في تصريحات إذاعية، إن الوقت ما زال مبكرًا على الحديث عن مستقبل رمضان، سواء بالعودة إلى أجواء الدوري الإنجليزي أو الاستمرار مع القلعة الحمراء.

تنتهي إعارة رمضان مع الأهلي في 30 يونيو 2019. ويمتد عقد اللاعب مع هدرسفيلد إلى 2021.

وصنع رمضان الفارق مع الأهلي فور عودته لارتداء القميص الأحمر وقدم أداء طيبًا في 9 مباريات شارك بها.

وسجل رمضان هدفًا وحيدًا كان في شباك مصر للمقاصة.

ورمضان، الذي شارك مع مصر في كأس أفريقيا 2017 وكأس العالم الأخيرة، تخرج من قطاع الناشئين بالأهلي ورحل عن الفريق في 2016 لينضم إلى ستوك سيتي.

وعانى رمضان من قلة المشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ورحل في يوليو الماضي عن ستوك لينضم إلى هيدرسفيلد مقابل 6.5 ملايين يورو.

وتقدر القيمة السوقية الحالية لرمضان بسبعة ملايين يورو، وفقًا لموقع transfermarkt.com.