وفاة خالد توحيد رئيس قناة النادي الأهلي المصري‎

أعلن النادي الأهلي المصري في بيان رسمي وفاة الكاتب الصحفي خالد توحيد، رئيس قناة النادي، إثر أزمة قلبية تعرض لها أمس الإثنين.

وتعرض توحيد لأزمة قلبية نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات المجاورة للنادي وزاره مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب قبل أن يفارق الحياة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وتولى خالد توحيد رئاسة قناة الأهلي في عهد المجلس الأسبق برئاسة حسن حمدي ثم عاد في عهد محمود الخطيب في العام الماضي كما عمل لسنوات رئيسًا لتحرير مجلة الأهرام الرياضي.