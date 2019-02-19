الجونة يعرقل مسيرة بيراميدز في الدوري المصري (فيديو)

أسقط الجونة الهزيمة بنظيره بيراميدز بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، بالجولة الـ23 من مسابقة الدوري، التي أقيمت على ملعب الأول في الغردقة.

ورفع الجونة رصيده لـ26 نقطة في المركز التاسع، ليصعد 5 مراكز دفعة واحدة.

وألحق الجونة الهزيمة الثانية لبيراميدز هذا الموسم، ليبقيه في المركز الثاني برصيد 45 نقطة من 23 مباراة.

أحرز هدفي الجونة إسلام عبدالنعيم في الدقيقة 52، قبل أن يضيف أحمد ياسر ريان هدفًا ثانيًا في الدقيقة 60.

وقلص الفارق عبدالله السعيد في الدقيقة 77، بعدما سجل هدفًا رائعًا في شباك الجونة.

وأضاع جدو ضربة جزاء في الدقيقة 57، كانت كفيلة بزيادة فارق الأهداف.

وأشهر الحكم الكرواتي طردين لعلي جبر مدافع بيراميدز، وأحمد علي مدافع الجونة، خلال أحداث المباراة.