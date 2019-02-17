أهداف مباراة الزمالك وإنبي.. 2/1 للفريق الأبيض (فيديو)

تقدم خالد بوطيب مهاجم نادي الزمالك بهدف في شباك نظيره إنبي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستغل خالد بوطيب تعثر حارس إنبي واستخلص الكرة منه بكل سهولة، وأودع الكرة في الشباك الخالية.

ومع نهاية الشوط الأول نجح محمود عبدالمنعم ”كهربا“ في إضافة الهدف الثاني للزمالك بعد انفراد بمرمى إنبي ومرواغة عمرو حسام حارس الفريق.

ومع بداية الشوط الثاني نجح إنبي في إحراز الهدف الأول مستغلًا خطأ تمركز دفاع لاعبي الزمالك.

بذلك، ارتفع رصيد الزمالك إلى 51 نقطة في القمة، بينما تجمد رصيد انبي عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.

تاريخيًّا، التقى الزمالك مع إنبي في 28 مباراة بالدوري، حقق الأبيض الفوز في 14 مواجهة مقابل 4 انتصارات للفريق البترولي، فيما حسم التعادل نتيجة 10 مواجهات أخرى، وسجل أبناء ميت عقبة 45 هدفًا مقابل 15 هدفًا لإنبي.