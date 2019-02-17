موعد مباراة الزمالك ضد إنبي اليوم في الدوري المصري

يواجه فريق الزمالك نظيره إنبي، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي ستجمع بينهما على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يتصدَّر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة حققها من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 3 والهزيمة في مباراة وحيدة، فيما سجل لاعبوه 44 هدفًا واستقبلوا 15 هدفًا.

في المقابل، يحتل إنبي المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة، حققها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 8 والهزيمة في 9، وسجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبلوا 29 هدفًا.

تاريخيًّا التقى الزمالك مع إنبي في 28 مباراة بالدوري، حقق الأبيض الفوز في 14 مواجهة مقابل 4 انتصارات للفريق البترولي، فيما حسم التعادل نتيجة 10 مواجهات أخرى، وسجل أبناء ميت عقبة 45 هدفًا مقابل 15 هدفًا لإنبي.

ويسعى الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس إلى مصالحة جماهيره، بعد التعادل الأخير مع نصر حسين داي الجزائري في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت قائمة الزمالك للمباراة عودة محمد إبراهيم بعد استبعاده من قائمة مباراتي النجوم في الدوري ونصر حسين داي في الكونفدرالية، وظهور الوافد الجديد أحمد مصطفى ”زيزو“ الذي انضم للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

في المقابل، يرغب إنبي بقيادة علي ماهر، في تحقيق المفاجأة بالفوز على الزمالك، لاسيَّما أن مواجهات الفريقين دائمًا ما تشهد الندية، على الرغم من هزيمة البترولي في مباراة الدور الأول بأربعة أهداف مقابل هدف.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الزمالك وإنبي في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناتي ”أون سبورت“ والنيل للرياضة.