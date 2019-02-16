النادي الأهلي المصري يعلق على مبادرة التهدئة مع الزمالك (فيديو)

رحب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، بمبادرة التهدئة مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل المساعي، داخل الوسط الرياضي لتهدئة الأجواء، قبل استضافة مصر لأمم أفريقيا 2019.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية: ”لا أحد يرغب في زيادة التعصب، جماهير ولاعبي الزمالك فوق رأسي، هناك من يردد أن تصريحاتي هي سبب الاحتقان، ما أصرح به ليس له أي هدف سوى الضغط على الفرق المنافسة لنا في الملعب وليس لأي إطار آخر خارج كرة القدم، علاقتنا كانت رائعة ونزور الزمالك ونتواصل باستمرار حتى عام 2005“.

وأَضاف عبدالحفيظ: ”تصرفات الأهلي ما هي إلا رد فعل لتجاوزات رئيس الزمالك عبر مقاطع الفيديو التي ينشرها، وفي النهاية يوجهون إلينا اللوم“.

وشدد: ”أحترم الناس جدًا ولن نسير وراء أي كلام خارجي منسوب لنا ويردد في الفيديوهات، وجمهور الزمالك على رأسي من فوق“.

وأكمل: ”لا نشتكي من ضغط مباريات أو المشاركة في عدد كبير من المسابقات لأننا نمثل بلدنا، ومتواجدين في المحافل الدولية“.

وعن لقاء الإنتاح الحربي، قال عبدالحفيظ: ”الفريق أهدر 3 أهداف على الأقل بسبب الثقة الزائدة التي لا تتناسب مع المرحلة الحالية، سوف يكون هناك وقفة مع اللاعبين حتى لا يتم إهدار مجهود الجميع بأكمله إذا تعادل الخصم في نهاية المباراة“.

وتابع: ”نعاني من تتابع المباريات وبالنسبة للثقة الزائدة يجب أن يكون هناك كلام مع اللاعبين أكثر، جميع اللاعبين ليسوا في حالتهم الجيدة والمعهودة لاسيما في اللمسات الأخيرة وعبور الكرة إلى الشباك في ظل فترة صعبة من سفر وعودة وإرهاق شديد“.

واستطرد: ”رمضان صبحي حصل على الإنذار الثالث له خلال مباراة الأهلي أمام الإنتاج الحربي ليصبح خارج مباراة الداخلية رسميًا“.

ومن جانبه أعرب مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، عن سعادته بنجاح الفريق في تحقيق الفوز اليوم على الإنتاج الحربي بهدف دون رد.

وقال في المؤتمر الصحفي: ”نعم حققنا الفوز، وأعتقد أن النتيجة عادلة ولكن كان بإمكاننا زيادة حصيلة الأهداف في شباك المنافس لولا إهدار العديد من الفرص من جانب لاعبي الأهلي، الفريق عانى من أمر سلبي في مباراة اليوم وهو استمرار عملية إهدار الفرصة على مدار شوطي اللقاء، مؤكدًا أنه سيسعى لعلاج هذا الأمر من أجل تجنبه في المباريات المقبلة“.

وأشار لاسارتي إلى أن الفريق خاض العديد من المباريات المتتالية خلال الفترة الماضية، وما زال يواصل خوض اللقاءات في وقت زمني قياسي، وهو ما يحرم الفريق واللاعبين من إتمام عملية الاستشفاء بشكل مثالي عقب كل مباراة، الفترة المقبلة سيتحسن أداء الفريق وسيتم التعامل مع مسلسل إهدار الفرص أمام المرمى خاصة وأن الفريق سيستعيد بعض المصابين، حيث سيتم توزيع عملية المشاركة على جميع اللاعبين بالتساوي من أجل إراحة بعض اللاعبين ومنح الفرصة للبعض الآخر للمشاركة.

وأضاف المدير الفني للأهلي، أن استبدال حسين الشحات اليوم بعد إهداره بعض الفرص أمام المرمى لن يضعه تحت ضغوط، مؤكدًا أن حسين لاعب مميز وسبق أن قدم مستويات جيدة في المباريات الماضية وأنه قام بالدفع بالأنغولي جيرالدو لتكثيف الضغط على لاعبي الإنتاج.