النادي الأهلي المصري يصدر بيانًا رسميًا بشأن أزمة مباراة بيراميدز (صورة)

أصدر النادي الأهلي المصري بيانًا رسميًا حول تبديل أزمة مباراة الفريق ضد بيراميدز في الدوري بمباراة كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري.

وأكد بيان النادي الأهلي تقدير تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية؛ لحفظ حقوق كل الأطراف في أزمة تعديلات جدول الدوري وتحديد مواعيد جديدة لمباريات الكأس، والعمل على التعاون بين كل عناصر المنظومة الرياضية من أجل المصلحة العليا للبلاد.

وأشار الأهلي إلى أنه لم يتلق أي مكاتبات رسمية من اتحاد الكرة بخصوص تعديلات في جدول الدوري، أو مواعيد جديدة لمباريات الكأس فضلًا على أنه ينتظر ردًا من الاتحاد على أسباب تأجيله لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري، ومعرفة الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات الأهلي في الفترة القادمة، بعد إغلاق بعض الاستادات لتطويرها استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية في يونيو المقبل.

وأكد الأهلي احترامه للمنظومة الرياضية عندما يتلقى مكاتبات رسمية من اتحاد الكرة بخصوص ما سبق الإشارة إليه، وأنه سيتم دراسة الموقف كاملًا بما يحفظ حقوق الأهلي المشروعة والتي تتفق مع اللوائح والقوانين في كل المسابقات.