تركي آل الشيخ عن مجلس إدارة الأهلي: لن أنسى من أيد التجاوز في حق والدتي

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ومالك نادي بيراميدز المصري، أنه لن ينسى الإساءة التي تعرضت لها والدته من بعض جماهير النادي الأهلي المصري.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“، اليوم الخميس: ”لن أنس أنه عندما حصل تجاوز في حق والدتي وجد هذا التجاوز تأييدًا وشكرًا منهم“.

وكانت بعض الجماهير المنتسبة لألتراس النادي الأهلي قد سبّت المستشار تركي آل الشيخ، خلال مباراة الأهلي وهورويا الغيني في دوري أبطال إفريقيا، وطال السباب والدة آل الشيخ.

ولم يصدر الأهلي أي شجب لتجاوزات جماهيره عقب المباراة، بل أصدر بيانا أشاد خلاله بسلوك الجماهير.

وتوترت العلاقات بين تركي آل الشيخ ومجلس إدارة النادي الأهلي، حيث أكد في تصريحات تليفزيونية لقناة ”أون سبورت“ الأسبوع الماضي، أنه يحب النادي الأهلي ومستعد للتعاون مع النادي من جديد، ولكن في وجود إدارة أخرى غير التي تقود القلعة الحمراء حالياً.

وشدد آل الشيخ أنه لا يمكن أبداً أن يتسامح مع من قاموا بسبّ والدته، ومن شجعهم على ذلك.