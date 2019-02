تركي آل الشيخ عن مجلس إدارة الأهلي: لن أنسى من أيد التجاوز في حق والدتي

View this post on Instagram

أكد المستشار #تركي_آل_الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في #السعودية، ومالك نادي #بيراميدز_المصري، أنه لن ينسى الإساءة التي تعرضت لها والدته من بعض جماهير النادي #الأهلي_المصري. وكتب تركي #آل_الشيخ، عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "#فيس_بوك"، اليوم الخميس: "لن أنس أنه عندما حصل تجاوز في حق والدتي وجد هذا التجاوز تأييدًا وشكرًا منهم". وكانت بعض الجماهير المنتسبة لألتراس النادي الأهلي قد سبّت المستشار تركي آل الشيخ، خلال مباراة الأهلي وهورويا الغيني في دوري أبطال إفريقيا، وطال السباب والدة آل الشيخ.