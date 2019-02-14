رئيس نادي الزمالك يهدد جروس واللاعبين.. ويوجه رسالة لمحمد صلاح

أبدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، غضبه الشديد من طريقة إدارة السويسري كريستيان جروس، لمباريات الفريق الأول لكرة القدم خاصة بعد التعادل أمام نصر حسين داي الجزائري، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: ”الزمالك الآن في ذيل المجموعة بالكونفدرالية، ويتعادل على أرضه وسط جماهيره، بدلاً من أن يكون في صدارة المجموعة، هذا أمر غير مقبول بالمرة، وسيكون هناك حساب عسير للجهاز الفني واللاعبين“.

وأضاف: ”لن أصمت طويلاً على جروس، لا أرغب في الدخول في صدام معه من أجل جماهير الزمالك، لكن ما يحدث غير مقبول، إنه رجل عنيد، لماذا هذا الموقف من أيمن حفني أفضل صانع ألعاب في مصر، هو لاعب مهم للفريق ولا يجوز أن يكون على دكة البدلاء دائمًا، أين مدبولي ومحمود عبدالعزيز، هذا المدرب لم يكن مقتنعًا بالتعاقد مع فرجاني ساسي وكذلك حمدي النقاز، كيف يكون غير مقتنع بحميد أحداد“.وشدد: ”سيكون هناك حساب عسير بسبب ما حدث في مباراة حسين داي والتسبب في حزن جماهير الزمالك الكبيرة، سواء للجهاز الفني أو لعدد من اللاعبين الجميع يعلمهم، من حقي كرئيس ناد التدخل لإنقاذ الفريق في أي وقت“.

وعن محمد صلاح وحديثه عن التعصب بين جماهير الأهلي والزمالك قال مرتضى: ”خليك في ليفربول يا صلاح وركز هناك أفضل لك أنت مش عايش معانا في مصر ولا تعلم ماذا يحدث في الكرة المصرية“.

وأضاف: ”سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي، هو من يشعل الفتنة بالتصريحات غير المسؤولة ضد الزمالك، لعن الله الفتنة أتمنى أن تهدأ الأمور بين الزمالك والأهلي وبيراميدز“.

من جانب آخر قال تركي آل الشيخ رئيس نادي بيراميدز عن أزمته مع الأهلي عبر صفحته على ”فيس بوك“: ”طالبنا بحقنا العادل أن نلعب مباراتنا في الدور الثاني بعد أن يلعبوا مباراتهم في الدور الأول والحمد لله هذا حدث، لأنه حق مشروع، ويضمن تكافؤ الفرص ورفضوا ذلك، ولكن في الأخير ذلك حدث“.

وأضاف: ”اقترحنا استبدال مباراة الدوري بالكأس، فخرجوا لنا بحجة واهية وهي أن الخطط التدريبية تختلف بين الدوري والكأس، وفي الآخر تم استبدال المباراة، لأنه حق عادل لنا.. سؤالي هل سليتزمون بالبيان المهزوز الهش أم سيخجلون ويلعبون؟!.. أفضل سيناريو بالنسبة لي أن أتأهل بالدور الثمانية بدون مجهود، مع إني لا يفرق معي أن نلعب فنكسب أو نخسر لأن كرة القدم فوز وخسارة في الملعب، أما الانتصارات الوهمية خارج الملعب فلا تعنيني“.

وتابع: ”في الأخير تذكرت قول أفضل الخلق وسيد المرسلين، آية المنافق ثلاث (إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف واذا أؤتمن خان) صدق رسول – صلى الله عليه وسلم- .. إمضاء: روح الفانلة زرقاء.. المركز الثاني“.

وكان الأهلي قد أعلن أنه لن يخوض أي مباراة في يوم الثامن والعشرين من فبراير الجاري باستثناء مواجهة بيراميدز في الدوري.