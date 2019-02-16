الداعية المصري مبروك عطية يحرّم ذبح العجول في الملاعب وادعاء السقوط للحصول على ضربات جزاء (فيديو)

أكد الدكتور مبروك عطية، الداعية المصري الشهير، أن ذبح العجول في الملاعب بقصد فك السحر، أو القضاء على الإصابات، أو إيقاف الخسائر، حرام شرعًا، ولا يجوز اتباع مثل هذه الأساليب.

وقال مبروك عطية خلال لقاء مع فضائية ”mbc مصر“ إن السحر الحقيقي في الملاعب يتمثل في: التدريب الجيد، والتنظيم التكتيكي، وأفكار المدربين، ومجهود اللاعبين، موضحًا أنه يرفض نغمة وجود ”جن“ و“عفاريت“ و“سحر“، في الملاعب.

وأضاف:“إذا كان الهدف خيريًا بتوزيع لحم العجول على الفقراء والمساكين، ويتم ذبحها خارج الملعب، ومن أجل توزيع اللحوم على صورة صدقات، وهدايا، فلا مانع، ولكن إذا كان ذلك بهدف إبعاد أي شيء سلبي فهذا غير صحيح“.

وكانت العديد من الأندية قد دأبت على ذبح عجول، ومنها النادي الأهلي، في ظل أزمة الإصابات التي طاردت الفريق خلال الموسم الحالي.

وأشار ”عطية“ إلى أن اللاعب الذي يدّعي السقوط في منطقة الجزاء للحصول على ضربة جزاء لصالح فريقه هو آثم شرعًا، لأنه غشاش، ويغش الحكم، ويتحايل عليه لمساعدة فريقه.