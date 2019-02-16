موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يلاقي النادي الأهلي منافسه الإنتاج الحربي، في إطار مباريات الجولة الـ 22 من الدوري المصري الممتاز، على استاد بترو سبورت.

وتنطلق المباراة الساعة 20،00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الأهلي والإنتاج الحربي على قناتي النيل الرياضية، وOn Sport HD.

ويملك الأهلي 39 نقطة من 22 مباراة بعدما حقق الفوز 12 مرة، في حين تعادل 3 مرات وخسر مثلها، حيث يحتل المركز الثالث.

ويأتي الإنتاج الحربي في المركز الرابع وفي جعبته 31 نقطة، بعدما حقق 7 انتصارات، وتعادل في 10، وخسر 4 مرات.

ومنذ سقوطه 1/2 أمام بيراميدز في الرابع من يناير الماضي، حقق الأهلي 5 انتصارات متتالية.

واستبعد مارتن لاسارتي مدرب الأهلي: الحارس علي لطفي، ورامي ربيعة، وأحمد علاء، وباسم علي، وإسلام محارب، ومحمد شريف، لأسباب فنية. بينما غاب عن القائمة، المغربي وليد أزارو، ومروان محسن، وصالح جمعة، وحسام عاشور، وأحمد فتحي، ومحمد نجيب، ووليد سليمان، وأحمد حمودي، وعمرو جمال، للإصابة.