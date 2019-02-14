بيراميدز يُمطر شباك سموحة برباعية ويطارد الزمالك على قمة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

أمطر فريق بيراميدز مرمى ضيفه سموحة برباعية نظيفة، في الجولة الثانية والعشرين للدوري المصري لكرة القدم.

لم يتمكن لاعبو الفريقين من تسجيل الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف، لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 48، بادر بيراميدز بالتسجيل عبر محمود منصور بالخطأ في مرماه.

وأضاف الإكوادوري جون خايرو سيفوينتي الهدف الثاني في الدقيقة 57، قبل أن يضيف السوري عمر خربين الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 62.

واختتم بيراميدز رباعيته في الدقيقة 94 عبر عبدالله السعيد، ليخرج أصحاب الأرض والجمهور فائزين باللقاء.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد بيراميدز إلى 45 نقطة في الوصافة بفارق ثلاث نقاط خلف الزمالك المتصدر، بينما تجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز التاسع.