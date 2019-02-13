بيراميدز يضغط على النادي الأهلي بعد أنباء الانسحاب من كأس مصر: ”بيانه التاريخي لا يعنينا“

كشف نادي بيراميدز عن موقفه من الأزمة المشتعلة بين الأهلي واتحاد الكرة، بعد قيام الأخير باستبدال موعد مباراة الفريق أمام المارد الأحمر في الدوري، التي كان 28 فبراير الجاري مقررا لها، بمواجهة الكأس في دور الـ16 بين الفريقين.

وقال أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي باسم بيراميدز، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: ”نرحب بهذا القرار ونؤيده، ونطالب الأهلي بتحديد موقفه من خوض مباراة الكأس في دور الـ16 من المسابقة، بعدما قرر اتحاد الكرة إقامتها يوم 28 فبراير“.

وأضاف: ”طالبنا بتحقيق العدل، فليس من المعقول أن يلعب بيراميدز مباراته مع الأهلي في الدور الثاني، يوم 28 فبراير، قبل أن يخوض الأحمر مواجهة الزمالك في الدور الأول يوم 30 مارس“.

وتابع: ”الأهلي أصدر بيانًا تم وصفه بالتاريخي، لكنه لا يعنينا، انتظرنا القرارات الصادرة من اتحاد الكرة بناء على طلب بيراميدز، لأن اتحاد الكرة لا تُملى عليه قرارات، ثم قرر اتحاد الكرة بعد دقائق من بيان الأهلي تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري“.

واستطرد عفيفي موجهًا سؤالًا لمسؤولي القلعة الحمراء بقصد الضغط عليهم: ”اتحاد الكرة انحاز للعقل بعد إصدار التعديلات الجديدة، لكن السؤال هنا، هل الأهلي سيلتزم بالبيان التاريخي أم سيلعب المباراة؟“.

وواصل: ”هذا السؤال الذي ستتم بناءً عليه تغيرات كثيرة، لأن بيراميدز أيضًا لديه خطط تدريبية لمبارياته مثلما صرح العامري فاروق، نائب رئيس الأهلي، بنفس التصريحات في ذات الشأن، ولا بد أن يعرف المدرب رامون دياز جدول مبارياته المقبلة في شهر فبراير“.

وأردف: ”في 2017 تكرر نفس الموقف، تحدد موعد لقاء الزمالك والمقاصة ثم قرر اتحاد الكرة تأجيل اللقاء ليوم واحد، ورفض مجلس إدارة نادي الزمالك الموعد الجديد ولم يتوجه الفريق للملعب وتم اعتباره منسحبًا فما يحدث ليس جديدًا بشأن تغيير موعد مباراة“.

وأتم تصريحاته ”ليس لدينا أية أزمة في مواجهة الأهلي في الدوري ولكن ليس بالترتيب الذي أعلن عنه قبل ذلك، ولا يعقل أن نلعب مرتين ضد الأهلي قبل أن تُلعب مباراة القمة في الدور الأول، وهذا بعيد كل البعد عن مبدأ تكافؤ الفرص“.

يذكر أن الأهلي كان قد أصدر بيانًا أكد خلاله رفضه التام لاستبدال مباراته أمام بيراميدز في الدوري يوم 28 فبراير بمواجهة الكأس بين الفريقين، وبعدما أصدر اتحاد الكرة قراره عكس رغبة القلعة الحمراء، لوح مسؤولو الأهلي بالانسحاب من مسابقة الكأس.