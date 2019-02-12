بيراميدز يعلق على موعد مباراته ضد النادي الأهلي في كأس مصر

أعلن نادي بيراميدز ترحيبه بقرارات اتحاد الكرة المصري، الخاصة بتعديلات مواعيد مباريات بطولتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر.

وقرر اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء، إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري، وهو نفس الموعد السابق لمواجهة الفريقين في بطولة الدوري قبل إعلان تأجيلها.

وجاء نص بيان بيراميدز كالتالي:

”أعلنت إدارة نادي بيراميدز ترحيبها بتعديلات اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، ولجنة المسابقات الخاصة بمواعيد مسابقتي كأس مصر والدوري الممتاز، حيث تتكفل التعديلات الجديدة بتأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في مسابقة الدوري الممتاز، واستبدالها بمباراة نفس الفريقين في مسابقة الكأس مبدأ تكافؤ الفرص بعد تلاشي خوض الفريق مباراة الدور الثاني مع الأهلي في الدوري الممتاز قبل خوض الأخير مباراته في الدور الأول مع الزمالك في إطار نفس المسابقة لضمان ترتيب أكثر عدلًا للمباريات بين ثلاثي القمة المتنافس على اللقب“.

وأضاف: ”كما لا تتضمن التعديلات الجديدة أي أعباء إضافية بزيادة عدد المباريات على أي نادٍ، تؤكد إدارة نادي بيراميدز علي احترامها الكامل لكل المنافسين، مع التأكيد التام باستعداد الفريق لمواجهة أي منافس في أي وقت، طالما لم يخل ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص، نؤكد على أننا لم ولن نرغب إلا في المطالبة بحقوق النادي المشروعة ولن نتوقف عن ذلك دون المساس بحقوق الآخرين“.

يذكر أن الأهلي هدد بالانسحاب من بطولة كأس مصر، بعد قرار إقامة مباراة بيراميدز يوم 28 فبراير الجاري، الأمر الذي كان قد أعلن مجلس الأحمر رفضه منذ أيام.