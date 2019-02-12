اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في دور ال16 بمسابقة كأس مصر.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي: ”نظرًا لإغلاق عدد من الاستادات التي ستستضيف بطولة الأمم الأفريقية وعودة الإسماعيلي لاستكمال البطولة الأفريقية وتقارب فارق النقاط بين الأندية المتنافسة على المربع الذهبي لمسابقة الدوري الممتاز .. قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ما يلي، في ضوء ضيق الفترة الزمنية المتاحة وزيادة عدد اللاعبين المقيدين لكل ناد إلى 30 لاعبًا في هذا الموسم الاستثنائي“.

وحددت لجنة المسابقات 28 فبراير الجاري موعدًا للمباراة.

وسبق أن رفض الأهلي إقامة المباراة في ذلك التوقيت بحسب بيان، نشره عبر موقعه الرسمي مؤخرًا.

وأعلنت لجنة المسابقات أيضًا مواعيد عدة مباريات من مؤجلات الدوري المصري، بينها الإسماعيلي والزمالك والأهلي وبيراميدز.