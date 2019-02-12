الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في أبطال أفريقيا

سيحاول الأهلي الفوز في تنزانيا على سيمبا، والتأهل بشكل مبكر إلى دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، من أجل تخفيف الضغط على اللاعبين في ظل خوض العديد من المباريات المتتالية.

وسيلعب الأهلي، متصدّر المجموعة الرابعة بسبع نقاط من ثلاث مباريات، في ضيافة سيمبا اليوم الثلاثاء بعدما قدَّم أفضلَ عروضِه هذا الموسم، وفاز 5-صفر على الفريق ذاته في الثاني من فبراير/ شباط.

وقال محمد يوسف مساعد مدرب الأهلي قبل السفر إلى دار السلام ”وضعنا هدفا نسعى إلى تحقيقه بحصد الفوز وإضافة ثلاث نقاط إلى رصيدنا تسهل مهمة باقي مباريات دور المجموعات.

”الفوز سيمنحنا تذكرة التأهل إلى دور الثمانية، ويخفّف الضغوط على اللاعبين في ظل خوض الفريق لمباراة كل ثلاثة أيام ما بين دوري محلي، ودوري الأبطال“.

وبعد الفوز على سيمبا بخماسية خاض الأهلي مباراتين يومي الثلاثاء والجمعة السابقين، وفاز 2-1 على إنبي و1-صفر على حرس الحدود، لينعش آماله في المنافسة على لقب الدوري المحلي.

وإذا كرَّر الأهلي انتصاره على سيمبا، فإنه سيضمن الصعود مبكّرًا بشرط عدم فوز شبيبة الساورة الجزائري على فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وسيفتقد الأهلي المدافع سعد سمير والقائد حسام عاشور بسبب الإصابة، لكنَّه في المقابل سيرحب بعودة ياسر إبراهيم وعمرو السولية في الوقت المناسب.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا والقنوات الناقلة..

تنطلق مباراة الأهلي وسيمبا في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، الرابعة مساءً بتوقيت السعودية، وتنقل على قنوات بي إن سبورتس.