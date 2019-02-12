لاساراتي يرفض استمرار حسام عاشور مع النادي الأهلي.. ويطلب هذا الحارس

أبلغ مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري، إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، برفضه استمرار حسام عاشور، لاعب وسط الفريق، خلال الموسم المقبل، كما طلب التعاقد مع محمد عواد حارس الوحدة السعودي.

وقال مصدر داخل الأهلي، في تصريحات لإرم نيوز: ”لاسارتي أبدى عدم قناعته باستمرار حسام عاشور في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، بسبب تقدّم اللاعب في السن، وتدهور مستواه الفني والبدني، وكثرة غيابه عن الفريق، بسبب الإصابات المتتالية التي يتعرَّض لها“.

وأضاف المصدر: ”لاسارتي قال إن استمرار عاشور في صفوف النادي وحجز مكان في القائمة المحلية والأفريقية غير منطقي، في ظل عدم جدوى استمراره لعدم الحاجة إليه فنيًّا، كما أن اتحاد الكرة سيقلص قوائم الأندية الموسم المقبل إلى 25 لاعبًا فقط، والأفضل ضم لاعب وسط صغير في السن“.

وأردف: ”من جانبها رحَّبت إدارة الأهلي بطلب لاسارتي، وستعرض على عاشور الاعتزال في نهاية الموسم الحالي، خاصة أنه سيكون ختامًا جيدًا لمشواره مع النادي، في حالة الفوز ببطولة الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا، وسيتولى منصبًا إداريًّا داخل النادي أو فنيًّا وفقًا لرغبته“.

ومن جانب آخر، أبدى مارتن لاسارتي، عدم رضاه عن مستوى حراس الأهلي الثلاثة محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، وأكد أنهم لا يستحقون المشاركة في التشكيل الأساسي للفريق، وطلب التعاقد مع محمد عواد حارس الوحدة السعودي.

وأكد لاسارتي أن القائمة الأفريقية، أجبرته على استمرار علي لطفي رغم تواضع مستواه الفني، كما أنه لا يثق في شريف إكرامي، بعد أن شاهد مباريات سابقة له عندما كان أساسيًّا وتسبب في خسارة الفريق لأكثر من بطولة، ويشارك محمد الشناوي أساسيًّا، لأنه أفضل السيّئين وليس لقوة مستواه الفني، وقد ارتكب عدة أخطاء أخيرًا كلفت الفريق الكثير، لكن لا يوجد بديل مناسب له حاليًّا حتى يتم جلوسه على الدكة.