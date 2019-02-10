النادي الأهلي المصري يجدد عقد عمرو السولية .. ويرسل 5 مستندات لـ“كاف“‎ ضد اتحاد الكرة ورئيس الزمالك

نجح النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، بشكل رسمي، في تجديد عقد عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، لمدة موسمين، بعد المستوى المميز الذي ظهر به خلال الموسم الحالي، ولإغلاق باب رحيله نهائيًا.

وأعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن تمديد عقد عمرو السولية عامين، ليصبح إجمالي عقده الحالي 3 سنوات ونصف.

وجاء ذلك بناءً على رؤية الجهاز الفني، والتي تحدث بشأنها عبدالحفيظ مع محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بشؤون كرة القدم، وتمت الموافقة على تمديد عقد السولية بعد الجلسة التي عقدها معه عبدالحفيظ والاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالعقد الجديد.

من جانب آخر أصدر الأهلي بيانًا جديدًا قال فيه: ”أرسلت إدارة النادي اليوم شكوى للجنة الأولمبية المصرية؛ بسبب انتهاك اللوائح في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية وممثليها والذي جرى بمقر الاتحاد يوم 6 فبراير 2019“.

وطالب الأهلي في شكواه باتخاذ اللازم قانونًا حيال انتهاك اللوائح والسماح لرئيس الزمالك ”الموقوف“ من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بحضور الاجتماع الذي تمت الدعوة إليه بشكل رسمي.

وحرصت إدارة النادي على دعم شكوى الأهلي بخمسة مستندات رسمية تؤكد على أن اجتماع اتحاد الكرة مع ممثلي الأندية رسميٌّ، وليس تنسيقيًا حسبما جاء على لسان المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة.

وتطرق الأهلي أيضًا إلى التجاوز بألفاظ خارجة لرئيس الزمالك في حق ممثل الأهلي المهندس خالد مرتجي، والذي غادر الاجتماع احتجاجًا على انتهاك اللوائح وعم الالتزام بقرارات اللجنة الأولمبية.

كما أرسلت إدارة النادي إلى اتحاد الكرة صباح اليوم، شكوى النادي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم؛ بسبب انتهاك اللوائح في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية وممثليها، والذي جرى بمقر الاتحاد يوم 6 فبراير.

وسرد الأهلي في شكواه كافة الكواليس الخاصة بالاجتماع، وتجاوز رئيس الزمالك الموقوف قانونًا في حق ممثل الأهلي المهندس خالد مرتجي الذي غادر الاجتماع بالتنسيق مع مجلس إدارة ناديه احتجاجًا على انتهاك اللوائح وعدم الالتزام بقرارات ”كاف“ صاحب قرار إيقاف رئيس الزمالك.