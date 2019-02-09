رسميًا: النادي الأهلي المصري يجدد عقدي علي معلول وكريم نيدفيد

نجح النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، بشكل رسمي، في تجديد عقد علي معلول ظهير أيسر الفريق ومنتخب تونس الأول لكرة القدم، لمدة ثلاث سنوات.

وحصل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي، على توقيع اللاعب على عقد جديد لمدة ثلاث سنوات، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي مع القلعة الحمراء في نهاية الموسم المقبل.

وأقنع عبدالحفيظ اللاعب برفض عرض الترجي التونسي، وأكد له أن الإدارة ستقدره ماليًا بالشكل المناسب خلال الفترة المقبلة، وستوفر له حملة إعلانية من إحدى الشركات الراعية للنادي.

وأعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، رغبته في استمرار معلول مع الفريق؛ في ظل عدم وجود أي بديل له، سواء في الفريق أو الدوري المصري، ومن الصعب أن يتم تعويض رحيله.

كما قام الأهلي بتجديد عقد كريم نيدفيد، لاعب الوسط لمدة 5 سنوات، خاصة أنه بات أحد أهم لاعبي الفريق خلال الموسم الحالي، ويقدم مستويات جيدة مع القلعة الحمراء، وبات أحد هدافي الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 3 أهداف.

ووافق كريم نيدفيد، على الفور، على تجديد تعاقده مع النادي، وترك للإدارة تحديد الراتب السنوي الذي سيحصل عليه خلال الفترة المقبلة.

ويعد الظهير التونسي أبرز لاعبي الفريق الأحمر هذا الموسم.

ويبلغ على معلول من العمر 29 عامًا.

وسجل علي معلول مع الأهلي هذا الموسم 5 أهداف وصنع 6.