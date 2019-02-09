رسميًا.. النادي الأهلي يقاطع البطولات العربية ردًا على “إساءات” تركي آل الشيخ

أعلن النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، رسميًا، مقاطعة البطولات العربية، خلال الفترة المقبلة؛ بسبب تواجد تركي آل الشيخ رئيسًا للاتحاد العربي لكرة القدم.

وقال الأهلي في بيان رسمي: “قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الطارئ، اليوم، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مقاطعة البطولات العربية القادمة؛ بسبب الإساءات المتكررة من الرئيس الحالي للاتحاد العربي لكرة القدم بحق مجلس إدارة الأهلي، الممثل الشرعي للنادي وأعضائه وجماهيره؛ الأمر الذي يسلب الاتحاد العربي مظلته التي من المفترض أن تجمع الأندية العربية على الحب والاحترام المتبادل”.

كما أعلن النادي الأهلي، رسميًا، مقاطعة اجتماعات اتحاد الكرة المصري، في الفترة المقبلة؛ بسبب حضور مرتضى منصور رئيس الزمالك، لاجتماع يوم الأربعاء الماضي، رغم وجود قرار بإيقافه لمدة عام من قبل الاتحاد الإفريقي.

وقال الأهلي في بيان رسمي آخر: “قرر مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه الطارئ، الذي جرى صباح اليوم، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عدم المشاركة في أي اجتماعات، سواء أكانت رسمية أو ودية، لاتحاد الكرة، وأن لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم و”فيفا”والميثاق الأولمبي هي الحاكم لعلاقة النادي مع اتحاد الكرة ولجانه المختلفه، جاء ذلك بسبب انتهاك الاتحاد للوائح ومخالفته قرارات اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والسماح لرئيس الزمالك “الموقوف قانونًا”بحضور الاجتماع الرسمي لمجلس إدارة الاتحاد مع رؤساء الأندية وعدم اتخاذ موقف رادع تجاه تجاوزات رئيس الزمالك “الموقوف قانونًا”، بحق ممثل النادي الأهلي في اجتماع الاتحاد مع رؤساء الأندية.

كما قرر النادي التقدم بشكوى للجنة الأولمبية المصرية؛ لعدم التزام اتحاد الكرة بقرارات الأولمبية المصرية والسماح لرئيس الزمالك “الموقوف قانونًا” من قبل ذات اللجنة، بممارسة نشاطه وتمثيل ناديه في اجتماع رسمي لمجلس إدارة الاتحاد مع رؤساء الأندية

وقرر الأهلي بحسب البيان الآتي:

– عدم الاعتراف بأي قرارات تصدر عن اتحاد الكرة أو لجانه المختلفة؛ تأتي نتيجة التوصيات التي تقدم بها رئيس الزمالك في اجتماع الأربعاء الماضي، والذي أصبح باطلًا بحضوره.

– التمسك الكامل بأداء مباريات الأهلي في بطولة الدوري وفقًا للترتيب في جدول الدوري المعلن من جانب اتحاد الكرة حتى يوم 30 مارس المقبل، والذي تم إخطار كافة الأندية به في 8 يناير الماضي، ولم تكن هناك اعتراضات من أي جانب، ولم يطلب النادي الأهلي الذي يؤدي مبارياته بشكل مضغوط (مباراة كل 72 ساعة) ويخسر جهود لاعبيه للإصابات أية استثناءات. علمًا بأن هذه الفترة لا يتخللها أية مباريات للأهلي في بطولة الكأس، حسبما جاء في المكاتبات الواردة إلينا من لجنة المسابقات، ونحن نحترمها ونتمسك بها.

– الرفض القاطع لاستبدال أي مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس؛ استجابة لضغوط أي طرف. خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أي جهة، وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية. وإذا كان الاستبدال رغبة نحترمها لطرف آخر ليتفادى مواجهة الأهلي في بطولة الدوري قبل 30 مارس القادم. فمن حقه أن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراته مع الأهلي في الدوري إلى ما بعد الموعد المشار إليه.

– لن يخوض النادي الأهلي أية مباراة قادمة إلا بحضور جماهيره، وفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها في السابق، ويتم تطبيقها الآن. وحال قيام اتحاد الكرة باختيار ملاعب بديله غير مسموح فيها بالحضور الجماهيري للملاعب التي سيتم إغلاقها استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية، يكون الاتحاد هو المسؤول عن الحصول على الموافقات المطلوبة، ومن بينها الموافقة الأمنية، وأن يتم إخطارنا بالحصول على هذه الموافقات عند الإعلان من جانب اتحاد الكرة عن الملاعب البديلة؛ حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

– مقاطعة البطولات العربية القادمة؛ بسبب الإساءات المتكررة من الرئيس الحالي للاتحاد العربي لكرة القدم بحق مجلس إدارة الأهلي الممثل الشرعي للنادي وأعضائه وجماهيره؛ الأمر الذي يسلب الاتحاد العربي مظلته التي من المفترض أن تجمع الأندية العربية على الحب والاحترام المتبادل.

– مجلس إدارة النادي الأهلي في حالة انعقاد مستمر.