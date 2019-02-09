النادي الأهلي المصري يشكو مرتضى منصور لـ”كاف”

صعّد النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، أزمة حضور مرتضى منصور رئيس الزمالك لاجتماع الأندية في اتحاد الكرة المصري، الأربعاء الماضي، رغم وجود قرار بإيقافه لمدة عام من قبل الاتحاد الأفريقي “كاف”.

وأرسل الأهلي، صباح اليوم السبت، شكوى رسمية للكاف، ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك، بسبب مخالفته لقرار الكاف، وحضوره للاجتماع في اتحاد الكرة.

وقال حلمي عبدالرازق، المستشار القانوني للنادي الأهلي، في تصريحات لصحيفة “الوطن”: “الأهلي قدّم شكوى للاتحاد الأفريقي ضد مرتضى منصور، بسبب حضوره اجتماع اتحاد الكرة، رغم وجود قرار بإيقافه لمدة عام، والمستندات التي وصلتنا من اتحاد الكرة تثبت أن الاجتماع رسمي وليس ودّيًأ، ومن المقرر أن يعلن ذلك عقب اجتماع الإدارة اليوم”.

وأوضح عبدالرازق أن الأهلي طالب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الموقف، ومساءلة مسؤولي اتحاد الكرة المصري عن تصريحات رئيس الزمالك التي قال فيها إنه تلقى دعوة من هاني أبوريدة رئيس الاتحاد لحضور الاجتماع.

ورفض النادي الأهلي كل الضغوط التي مورست عليه من هاني أبوريدة، من أجل التراجع عن تقديم شكوى ضد مرتضى منصور، وقرر التصعيد بسبب التطاول المستمر من رئيس الأبيض ضد إدارة القلعة الحمراء.