ترتيب الدوري المصري بعد فوز النادي الأهلي على حرس الحدود (صورة)

اقترب النادي الأهلي حامل اللقب خطوة جديدة من صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه حرس الحدود 1-صفر، اليوم الجمعة، ضمن الجولة 21 من المسابقة.

منح حمدي فتحي، الوافد الجديد على صفوف الأهلي في الانتقالات الشتوية الأخيرة قادمًا من إنبي، فريقه الجديد هدف التقدم في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، عندما استقبل تمريرة عرضية من علي معلول بضربة رأس على يمين أحمد السعدني حارس حرس الحدود.

ورفع الأهلي رصيده إلى 39 نقطة محتلًا المركز الثالث، ومتراجعًا بفارق ست نقاط خلف الزمالك المتصدر وثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا: