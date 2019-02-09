القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنجوم اليوم في الدوري المصري

يتطلع نادي الزمالك للثأر من منافسه النجوم، اليوم السبت، عندما يلتقيان في الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.

ويملك الزمالك 45 نقطة من 18 مباراة، يتصدر فيها جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الثاني الذي يملك 42 نقطة من 21 مباراة.

في حين حصد النجوم 21 نقطة فقط ويقع في المركز الخامس عشر، ويتقدم بـ 3 نقاط فقط عن بتروجيت صاحب المركز الأخير.

وشهدت قائمة الزمالك وجود اسم أحمد سيد زيزو، الوافد الجديد، لأول مرة، بينما غاب عنها التونسي حمدي النقاز للإصابة.

وفيما يلي قائمة الزمالك لمواجهة النجوم:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش – عماد السيد.

الدفاع: محمود علاء – محمد عبدالغني – بهاء مجدي – عبدالله جمعة – محمود حمدي الونش – محمد عبدالسلام.

الوسط: فرجاني ساسي – محمود عبدالعزيز – إبراهيم حسن – يوسف أوباما – محمد عنتر – أيمن حفني – أحمد مدبولي – أحمد سيد زيزو.

الهجوم: عمر السعيد – حميد أحداد – خالد بوطيب.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تُنقل مباراة الزمالك والنجوم على النيل الرياضية، وOn Sport HD. وتنطلق المباراة الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.