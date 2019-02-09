موعد مباراة الزمالك والنجوم اليوم في الدوري المصري

موعد مباراة الزمالك والنجوم اليوم في الدوري المصري

المصدر: فريق التحرير

يلاقي نادي الزمالك منافسه النجوم، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 18 مباراة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الذي لعب 21 مباراة، و6 نقاط عن الأهلي الذي لعب 18 مباراة.

في حين حصد النجوم 21 نقطة فقط في 20 مباراة، ويحتل المركز الخامس عشر، بفارق 3 نقاط عن المركز الأخير.

وخسر الزمالك 0/1 أمام النجوم في مباراة الذهاب، سجله صلاح أمين، علمًا بأن الزمالك فاز 2/1 في 2015 بكأس مصر، ولم يلتقيا في غير هاتين المباراتين.

واستبعد المدرب السويسري “كريستيان غروس” التونسي حمدي النقاز لشعور الظهير الأيمن بآلام في القدم.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنقل مباراة الزمالك والنجوم الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة. وتنقل المباراة على النيل الرياضية، وOn Sport HD.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً