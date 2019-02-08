تركي آل الشيخ يقدم 4 هدايا للزمالك.. ويفتح النار على إدارة النادي الأهلي (فيديو)

أصدر نادي الزمالك المصري بيانًا رسميًا، أعلن خلاله عن 4 هدايا قدمها تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بعد زيارته للقلعة البيضاء، مساء الخميس، وأيضًا لمنزل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عبر البيان الصادر في الساعات الأولى من صباح الجمعة: “تركي آل الشيخ أعلن تدعيم صفوف الفريق الأبيض بلاعب عالمي في الموسم المقبل، كما تعهد بدفع مبلغ مالي كبداية لتمويل مشروع ستاد لنادي الزمالك، مع المساعدة في توفير رعاة للمشروع”.

وأضاف: “سيدعم المستشار القناة الخاصة بنادي الزمالك، بعد الانتهاء من تحضير الأوراق الرسمية، ويتحمل رئيس الاتحاد العربي تكاليف ملابس فريق الزمالك في الموسم المقبل”.

وأشاد رئيس الزمالك بالزيارة، وتقدير وحب أعضاء القلعة البيضاء لتركي آل الشيخ، والتواصل الدائم بين شعبي مصر والسعودية بصفة عامة.

هجوم حاد

على صعيد متصل، شن تركي آل الشيخ هجومًا حادًا على إدارة النادي الأهلي المصري؛ بسبب تقديم شكوى ضد عبدالله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز والنادي الأهلي السعودي، للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”؛ للحصول على تعويض مالي، بعد انضمام السعيد لبيراميدز.

وأعلن الأهلي تقدمه بشكوى للحصول على 4 ملايين دولار من النادي السعودي واللاعب؛ تعويضًا عن الإخلال بالعقد الثلاثي، الذي ينص على حصول القلعة الحمراء على هذا المبلغ حال بيع الأهلي السعودي اللاعب لأي فريق مصري.

وقال آل الشيخ في حوار تليفزيوني مع قناة “أون سبورت”، إنه لا يدري كيف يشكو الأهلي المصري اللاعب عبدالله السعيد، بعد أن تم سداد عقده 3 مرات بالتجديد، ثم رحيله لفنلندا بمقابل مالي للنادي، ثم رحيله للأهلي السعودي بمقابل مالي أيضًا، موضحًا أن إدارة الأهلي تنتقم من السعيد أم من تركي آل الشيخ؟.

وأضاف: “هل من المقبول أن يشكو الأهلي المصري نظيره السعودي في الفيفا؟ الأهلي السعودي رئيسه الشرفي الأمير عبدالله الفيصل، أحد أكبر عشاق الأهلي المصري، والذي أنشأ الصالة المغطاة ودعم النادي كثيرًا”.

وأشار إلى أن نادي بيراميدز لن يتعاقد مع اللاعبين الأجانب الثلاثة، المغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجاي والتونسي علي معلول، نجوم فريق الأهلي، الذين يرتبطون بعقد وكالة مع محمد العاصي مدير بيراميدز، قائلًا: “لن نضمهم ولو دفعوا أموالًا للعب في بيراميدز”.

وأضاف: “سبق أن رفضت ضم صبري رحيل ظهير أيسر الاتحاد؛ بعدما علمت أنه انضم من الأهلي قبلها بأيام، ورفضت ضم مؤمن زكريا مهاجم الأهلي، رغم أنه أرجأ تجديد عقده انتظارًا للتوقيع معنا، بل وطالبت إدارة الكرة بضمه”.

وأكد أن مشكلته الرئيسية مع أشخاص في إدارة الأهلي وليس مع الكيان، مبديًا حزنه الشديد من تجاوز بعض جماهير الأهلي في حقه، وسبابهم بشكل غير مقبول، وأوضح أن بعض الإعلام المحيط بالنادي الأهلي أساء التعامل معه بشكل واضح.

وأشار إلى أنه كان في طريقه لضم صفقات سوبر عندما كان رئيسًا شرفيًا للأهلي المصري، على رأسها: البرازيلي ماركوس كينو، وعلي جبر وأحمد الشناوي حارس المرمى ومحمد إبراهيم ثلاثي الزمالك.