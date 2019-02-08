مباراة الأهلي وحرس الحدود.. تركي آل الشيخ يوجه اتهامًا خطيرًا لحكم اللقاء الخامس حسن السندبيسي (شاهد)

وجه تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، سؤالًا خطيرًا حول وظيفة الحكم الخامس للقاء الأهلي وحرس الحدود، والذي تسبب في إلغاء هدف حرس الحدود في شباك القلعة الحمراء، في الشوط الأول للقاء، وأثار جدلًا كبيرًا.

وقال تركي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “هل الحكم الخامس في مباراة اليوم بيشتغل في أكاديمية أحد الأندية؟ هل ده صحيح؟”.

ونشرت صفحة تابعة لجماهير نادي الزمالك منشورًا أكدت فيه أن الحكم حسن السندبيسي الذي ألغى هدف حرس الحدود في الأهلي، يعمل كمدرب بأكاديمية الأهلاوية بشبين الكوم.

وألغى محمد معروف حكم المباراة هدفًا لحرس الحدود أحرزه إمام عاشور في الدقيقة 20؛ بداعي ارتكاب مخالفة ضد أحد مدافعي الأهلي، بناءً على إشارة حسن السندبيسي الحكم الخامس.

من جانبه، قال أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك: “مبروك على الأهلي بطولة الدوري العام، واضح إن لجنة الحكام ترغب في إهداء البطولة للفريق الأحمر، كل لقاء خطأ تحكيمي لصالح الفريق، ما يحدث لم يعد محتملًا”.

وواصل النادي الأهلي مسلسل انتصاراته ومطاردته للزمالك وبيراميدز على قمة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه حرس الحدود بهدف نظيف في الجولة الحادية والعشرين للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 39 نقطة محافظًا على المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الحدود عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر، ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 45 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن وصيفه بيراميدز.