هدف مباراة الأهلي وحرس الحدود.. 1/0 للفريق الأحمر (فيديو)

تقدم حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي بهدف لصالح فريقه في شباك منافسه حرس الحدود، خلال المباراة التي أُقيمت بين الفريقين، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.

ومع نهاية الشوط الأول ارتقى فتحي عاليًا، وسدَّد رأسية قوية أحرز من خلالها هدف التقدم لفريقه.

ويملك الأهلي 36 نقطة من 17 مباراة، بفارق 9 نقاط عن الزمالك المتصدر، الذي لعب 18 مباراة، في حين حصد حرس الحدود 24 نقطة، ويحتل المركز الحادي عشر.

وحقق الأهلي الفوز 8 مرات في آخر 10 مباريات مع حرس الحدود، في حين حقق الأخير فوزين.

ويعود آخر فوز لحرس الحدود على الأهلي إلى مايو 2015، عندما فاز 1/0.