النادي الأهلي المصري يقدم شكوى رسمية لـ”فيفا” ضد الأهلي السعودي وعبدالله السعيد

تحرك النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، بشكل رسمي ضد عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، ونادي أهلي جدة السعودي، للحفاظ على حقوقه المالية، في صفقة انتقال اللاعب لصفوف بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان الأهلي قد وضع بندًا في عقد انتقال عبدالله السعيد لصفوف أهلي جدة السعودي، بالحصول على 2 مليون دولار، حال انتقال اللاعب لأي ناد مصري على سبيل البيع أو الإعارة، قبل انتهاء تعاقده مع النادي السعودي، الذي يمتد لـ3 سنوات.

وقال حلمي عبدالرازق المستشارالقانوني للنادي الأهلي في تصريحات لموقع “يلا كورة” المصري: “الأهلي تقدم بشكوى رسمية ضد عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، وأخرى ضد أهلي جدة السعودي، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم”.

وأَضاف عبدالرازق: “الشكوى الأولى ضد السعيد طلبنا فيها الحصول على 2 مليون دولار، قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع أهلي جدة، والشكوى الثانية ضد النادي السعودي للإخلال ببنود التعاقد وفسخ العقد مع اللاعب لحرمان الأهلي من حقوقه المالية”.

وتابع: “الاتحاد المصري رفض التحقيق في شكوى الأهلي؛ بسبب الإحراج من نادي بيراميدز ، لذا قام الأهلي بالتصعيد للفيفا”.