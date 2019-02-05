ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على إنبي (صورة)

واصل فريق الأهلي، اليوم الثلاثاء، سلسلة انتصاراته ومطاردته لفريقي الزمالك وبيراميدز على قمة ترتيب الدوري المصري.

وتغلب الأهلي على مضيفه انبي بهدفين لهدف، في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة عشر للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة في المركز الثالث، بفارق تسع نقاط خلف الزمالك المتصدر، وست نقاط خلف بيراميدز الوصيف، بينما تجمد رصيد انبي عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر.

أنهى الأهلي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف، سجله أيمن أشرف في الدقيقة 37 من زمن اللقاء.

ومع حلول الدقيقة 54 أضاف الأهلي الهدف الثاني عبر النيجيري جونيور أجايي، قبل أن يقلص انبي النتيجة في الدقيقة 80 عبر محمود قاعود.

وشهدت الدقيقة 85 طرد أحمد رفعت، ليلعب إنبي الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

ورغم النقص العددي في صفوف المنافس، فشل الأهلي في تسجيل الهدف الثالث، لتنتهي المواجهة بفوز الضيوف بهدفين لهدف.

وفي مباراة سابقة، تذوق بتروجت طعم الانتصارات بعد غياب طويل بفوزه 1-صفر على ضيفه وادي دجلة، لكنه ظل في ذيل ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ورفع بتروجت، الذي يرجع انتصاره الأخير في المسابقة، إلى نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على سموحة بالنتيجة ذاتها، رصيده إلى 18 نقطة متأخرًا بفارق نقطتين عن وادي دجلة صاحب المركز قبل الأخير.

ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 45 نقطة من 18 مباراة، متقدمًا بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز الذي خاض 21 مباراة.